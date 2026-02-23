Rua Cónego Jerónimo Dias Leite aberta à circulação rodoviária geral

A CMF informou, esta tarde, que a Rua Cónego Jerónimo Dias Leite, actualmente afecta exclusivamente à circulação de autocarros, encontra-se agora aberta à circulação rodoviária em geral, mantendo-se o sentido ascendente, da Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses para a Rotunda do Infante.

A abertura da via entrou em vigor no dia 20 de Fevereiro e manter-se-á até 28 de Agosto de 2026, no âmbito da gestão da circulação rodoviária e face ao aumento da afluência de tráfego ao centro da cidade.

Durante este período, a autarquia procederá ao acompanhamento da circulação rodoviária, avaliando o impacto da medida na fluidez do tráfego, na Rotunda do Infante e nos arruamentos adjacentes, podendo ser introduzidos ajustamentos caso se revelem necessários.