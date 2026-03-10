Francisco Albuquerque eleito enólogo do ano na categoria vinhos generosos

Francisco Albuquerque foi eleito enólogo do ano na categoria vinhos generosos durante na 9.ª edição dos Prémios Grandes Escolhas, que decorreu no Centro de Congressos do Estoril, no último fim-de-semana, e reuniu cerca de 800 profissionais do sector vitivinícola nacional.

O enólogo madeirense do 'Madeira Wine Company' tem conquistado consecutivamente o prestigiado prémio International 'Wine and Spirit Competition' Enólogo do Ano para Vinhos Fortificados em 2006, 2007 e 2008, e também o 'Len Evans Trophy' em 2007. Em 2012, foi eleito Enólogo do Ano 2011 para vinhos fortificados em Portugal e, em 2014, foi eleito Enólogo do Ano 2013 em Portugal.

Durante esta edição dos Prémios Grandes Escolhas, a região da Madeira esteve em plano de destaque entre as principais distinções atribuídas pela Revista Grandes Escolhas.

Entre os destaques encontra-se o Justino’s Madeira Sercial 50 Anos, seleccionado para o Top 30 dos Prémios Grandes Escolhas, lista que reúne algumas das referências mais marcantes do vinho português.

A região surge igualmente representada na lista dos Melhores de Portugal, que distingue vinhos considerados referências nas respectivas regiões e inclui vários produtores históricos da ilha. Entre os vinhos distinguidos encontram-se Justino’s Madeira Verdelho 10 Anos, Blandy’s Madeira Malmsey 10 Anos, Blandy’s Madeira Bual 15 Anos e Barbeito Madeira Verdelho 10 Anos.

No conjunto das diferentes categorias dos Prémios Grandes Escolhas, a Madeira confirma assim o reconhecimento e prestígio internacional dos seus vinhos fortificados, conhecidos pela longevidade e identidade única.