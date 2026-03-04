Albuquerque anuncia requalificação do Centro de Floricultura ligada ao Centro de Bananicultura

Miguel Albuquerque anunciou, na inauguração do restaurante Fontes do Horácio, no Lugar de Baixo, a intenção de requalificar o Centro de Floricultura e integrá-lo num circuito turístico com o Centro de Bananicultura.

O presidente do Governo Regional explicou que o objectivo é reforçar a atratividade daquela zona através da valorização dos equipamentos existentes. “Vamos complementar uma das ofertas de atratividade turística fazendo a ligação entre o Centro de Bananicultura e o Centro de Floricultura”, afirmou.

Segundo disse, o plano passa por recuperar aquele espaço e permitir que os visitantes possam conhecer melhor a produção de flores tropicais e subtropicais. “Vamos recuperar todo o Centro de Floricultura, abrir as estufas aos visitantes e reformular toda a infraestrutura de acessibilidades”, adiantou.

Para Miguel Albuquerque, a ligação entre os dois equipamentos poderá criar um novo pólo de interesse turístico no Lugar de Baixo. “O turista vem visitar o Centro de Bananicultura e depois pode visitar o centro de criação e promoção das flores tropicais e subtropicais”, referiu.

O governante considerou que esta complementaridade permitirá valorizar a oferta turística da zona e reforçar a ligação entre agricultura, turismo e frente-mar.