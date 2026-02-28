Pereira d'Oliveiras Vinhos lidera "top 10 vinhos portugueses"

Vinhos do Alentejo, do Douro e da Madeira foram os vencedores da 20ª edição da prova "Top 10 Vinhos Portugueses" do evento "Essência do Vinho -- Porto", que está a decorrer no Palácio da Bolsa, foi hoje anunciado.

De acordo com a organização do evento, o júri escolheu como melhor vinho tinto o Menin Maria Fernanda 2021 (Menin Douro Estates), do Douro, enquanto o melhor vinho branco é o Morgado de Oliveira 1ª Edição (Fitapreta Vinhos), do Alentejo e o melhor vinho fortificado é o D'Oliveiras Terrantez 1890 (Pereira d'Oliveiras Vinhos, da Madeira.

Os vencedores foram decididos após uma prova que juntou, na manhã de quinta-feira, um júri de 14 nacionalidades em torno de 61 amostras.

O 2º vinho tinto é Pintas 2023 (Douro, Wine & Soul), o 3º Cartuxa Reserva 2019 (Alentejo, Fundação Eugénio de Almeida) e o 4º Quinta Dona Sancha Vinha Ancestral 2019 (Dão, Quinta Dona Sancha). No mesmo top 10, o 2º vinho branco é CV Curricum Vitae 2022 (Douro, Van Zellers & Co.) e o 3º Quinta da Alorna Solera Creations (Tejo, Quinta da Alorna). Já 2º vinho fortificado é Barbeito Pai António Verdelho 50 Anos (Vinho Madeira, Vinhos Barbeito) e o 3º Kopke Porto Tawny 80 Anos (Vinho do Porto, Kopke Group by Escotet Family Estates).

Para o diretor da diretor da Essência Company, Nuno Pires, esta é "uma das competições mais relevantes do setor" e o prestígio das distinções atribuídas é reforçado pela "elevada qualidade dos produtores participantes e a exigência do júri".

Esta edição da "Essência do Vinho" arrancou na quinta-feira e continua até domingo no Palácio da Bolsa, no Porto.