Veja o vídeo do voto de protesto a Francisco Gomes no Parlamento Jovem

Trinta e oito alunos representantes de 13 escolas secundárias da Madeira aprovaram, esta manhã, um voto de protesto contra o deputado Francisco Gomes, no âmbito da segunda sessão regional do Parlamento dos Jovens.

Durante o período destinado a perguntas relacionadas com o tema em debate, Francisco Gomes acabou por centrar a sua intervenção em críticas de natureza política e social, aproveitando o momento para dirigir mensagens de cariz partidário aos jovens presentes. Na sua intervenção, fez referências críticas ao país, a cidadãos que “não trabalham”, a imigrantes e a jovens em processo de definição da sua orientação sexual.

O segundo dia do Parlamento dos Jovens foi dedicado à Literacia Financeira e começou com as intervenções da presidente da Assembleia, Rubina Leal, e da secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, que deram as boas-vindas e destacaram o papel da Assembleia, da Autonomia e da importância da participação no debate de ideias.