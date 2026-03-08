Obras na saúde em risco no PRR é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Concursos ainda por fechar e contratos por assinar podem comprometer mais de dois milhões de euros para centros de saúde da Região.

Mas há mais na edição impressa desta segunda-feira, 9 de Março:

Preparados para o pior cenário. Semana da Protecção Civil exibiu meios e reforçou alertas de segurança.

"O futebol madeirense está a crescer". Presidente da Associação de Futebol da Madeira destaca, em entrevista, crescimento de atletas e revela sonho de ver Cristiano Ronaldo despedir-se da Selecção na Região.

Rumo à subida. Marítimo venceu o FC Porto B (2-1) e segue isolado na liderança da II Liga. Segue-se a União de Leiria.

Agricultores contestam milhão da banana. Associação diz que valores distribuídos pela GESBA ficam aquém do aumento do preço de venda.

