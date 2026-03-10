Obras na Escola D. Lucinda Andrade arrancam dentro de dois meses

A secretária regional da Educação anunciou que as obras de melhoramento na Escola Básica e Secundária D. Lucinda Andrade, em São Vicente, deverão arrancar dentro de cerca de dois meses.

A garantia foi deixada por Elsa Fernandes à margem da sessão de entrega dos prémios de mérito educativo e desportivo relativos ao ano lectivo 2024/2025, que decorreu no Pavilhão Gimnodesportivo de São Vicente.

Segundo a governante, a intervenção integra um compromisso assumido pelo Governo Regional para este ano lectivo e destina-se a responder a necessidades identificadas na escola.

“Essa é a boa notícia que tenho para dar. Foi uma promessa do Governo de que haveria obras nesta escola durante este ano e tive o cuidado de confirmar junto do colega responsável por esta área, que me disse que dentro de dois meses as obras começam aqui”, referiu.

Elsa Fernandes explicou que o processo acabou por sofrer algum atraso devido aos procedimentos administrativos necessários para avançar com uma intervenção desta dimensão.

“Quando estamos a falar de valores elevados é preciso fazer projecto, preparar o processo e submetê-lo ao Tribunal de Contas. Tudo isso leva tempo, por isso demorou um pouco mais a começar”, afirmou, assegurando, contudo, que a obra está prevista para avançar ainda este ano.

A sessão em que foram prestadas estas declarações serviu para distinguir alunos da Escola D. Lucinda Andrade que se destacaram no ano lectivo 2024/2025, tanto no plano académico como no desportivo, através da atribuição dos prémios de mérito de Excelência e Honra.

Durante a cerimónia, vários estudantes foram reconhecidos pelo seu desempenho, num momento que reuniu comunidade educativa, familiares e entidades locais.