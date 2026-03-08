Calheta aplaude sucesso do Trail

A presidente da Câmara Municipal da Calheta destacou o sucesso de mais uma edição da prova de trail realizada no concelho, sublinhando a forte participação registada.

Heino Ollin e Sara Granstedt vencem Trail da Calheta num ano de recorde de inscrições O sueco Heino Ollin e Sara Granstedt foram os grandes vencedores da prova ULTRA de 35 quilómetros do Trail da Calheta, disputado este domingo, numa edição que ficou marcada pelo recorde de inscritos, com mais de meio milhar de atletas em competição.

“Mais uma prova de trail, mais um sucesso, com mais de 500 atletas inscritos. Isto mostra bem a adesão que estas iniciativas continuam a ter”, enquadrou, valorizando o impacto que o evento tem na dinamização do território e na promoção do desporto.

Na leitura da autarca, o crescimento destas provas resulta de uma estratégia clara de afirmação do concelho através do desporto e da natureza. “É mais uma razão para continuarmos a apostar nestas iniciativas, trazendo cada vez mais pessoas não só para o atletismo e para a prática do exercício físico, mas também para virem ao nosso concelho, conhecerem a Calheta e interagirem connosco. É assim que queremos crescer”, vincou.

No plano desportivo, a autarca revelou também novas apostas para o concelho, apontando já ao próximo fim-de-semana. “Vamos ter também o ‘teqball’, que será uma estreia. É uma nova modalidade em que queremos apostar e que acreditamos que pode crescer”, adiantou, explicando que a estratégia passa por levar a prática às escolas e envolver os mais jovens.

“A ideia é trabalhar também com os estabelecimentos de ensino, com entrega de equipamentos e com iniciativas que ajudem a fazer crescer a modalidade”, acrescentou, defendendo que o desporto deve ser promovido em diferentes vertentes.

“O desporto faz-se das diversas modalidades e todas elas são importantes quando falamos de incentivar o exercício físico e o bem-estar da população”, reforçou.

O presidente da Associação de Atletismo da Madeira, Egídio Olim, destacou o nível competitivo do Trail Calheta e a forma como a prova voltou a confirmar o crescimento do trail na Região.

“Voltamos a ter uma competição muito disputada, com atletas de grande qualidade e num percurso exigente. Isto mostra bem o momento que o trail vive na Madeira”, enquadrou.

A jornada acabou também por ter um significado particular para a AFA Vias, empresa que celebra este ano 40 anos de actividade e que haverá uma competição para assinalar esse momento.

O dirigente revelou ainda que a efeméride será assinalada com uma prova própria no calendário da modalidade. “Estamos a preparar uma prova para celebrar os 40 anos da AFA Vias. A ideia é juntar atletas, clubes e a comunidade do atletismo num momento de reconhecimento e celebração”, anunciou.