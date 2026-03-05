Obras de melhoria energética no Hospital Dr. João de Almada estão concluídas

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, pelas 11 horas, o Hospital Dr. João de Almada, localizado na freguesia do Monte, no Funchal.

A visita tem como objectivo ‘assinalar’ a conclusão das obras de eficiência energética naquela unidade hospitalar. Estas obras inserem-se numa empreitada mais lata, de implementação de medidas de melhoria energética em 3 edifícios públicos.

No caso, o investimento agora realizado ascende a 1.247.774,54 euros, a que acresce IVA, e decorre ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), refere nota à imprensa da presidência do GR.

O objetivo da empreitada passou por melhorar as condições de atendimento e de trabalho para utentes e profissionais, elevando a classificação energética do Hospital de C para A+.

Em termos gerais, pretendeu-se dar melhores condições de conforto térmico e acústico aos utentes.

Os trabalhos incluíram a substituição do sistema de iluminação, a instalação de sistemas fotovoltaicos para autoconsumo sem baterias e sistema solar térmico incluindo caldeiras de compensação, a substituição de sistemas de aquecimento e águas por bombas de calor, a colocação de isolamento térmico na cobertura em lajetas isolantes, a substituição de vãos envidraçados por caixilharia com corte térmico e a aplicação de sistema de gestão técnica centralizada.

O que incluiu a substituição de todas as fachadas e melhoria também da rede de águas quentes, com a introdução de novas caldeiras, que permitiu a resolução de um problema de há algum tempo. É que, face ao número de utentes, o hospital tinha falta de água quente em alguns horários, sendo que, com esta intervenção, haverá uma duplicação na capacidade de fornecimento.

Paralelamente, a introdução de painéis fotovoltaicos irá possibilitar a redução da fatura energética do hospital. O empreiteiro foi a Tecnovia – Madeira, Sociedade de Empreitadas, S.A.