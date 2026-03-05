O Nacional atravessa a pior fase no presente campeonato em termos de resultados – um ponto nas últimas cinco jornadas. Contudo, este mau momento não diminui a crença do treinador Tiago Margarido na manutenção da equipa alvinegra no escalão principal do futebol português.

“À medida que os jogos vão passando, o Nacional está dentro do objectivo. Se forem passando e ficarmos nesta posição, assino já. A verdade é que faltam dez jogos, dobrámos um ciclo difícil onde defrontámos três equipas do top 4 em Portugal, Sp. Braga, FC Porto e Sporting, e agora vamos ter uma série pela frente com equipas um pouco mais próximas daquilo que é o nosso nível. Acreditamos que vamos pontuar mais do que pontuámos até agora e, como disse no início, se acabasse agora estava satisfeito.”

Quanto ao jogo de sábado com o Moreirense, o treinador alvinegro espera um adversário complicado. No entanto, a ambição é trazer os três pontos para a Madeira.

”O Moreirense joga bem. O Vasco Botelho Costa tem boas ideias, já nos conhecemos desde o tempo da II Liga em que ele treinava a União Leiria e eu estava aqui no Nacional. Conheço bem as suas ideias. É uma equipa que joga bem, procura jogar com um jogo apoiado e ligado até ao último terço do campo. Contudo, vamos a Moreira de Cónegos para ganhar. Olhamos fundamentalmente para nós, com respeito pelo adversário como é óbvio, mas olhamos para nós, aquilo que é a nossa capacidade e vamos lá para ganhar.”