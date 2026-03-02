Governo aposta no empreendedorismo e garante execução dos projectos PRR dentro dos prazos

O Governo Regional vai continuar a reforçar o apoio ao empreendedorismo e assegura que os projectos sob tutela da Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) estão a ser executados dentro dos prazos definidos.

A garantia foi deixada pela secretária regional, Paula Margarido, à margem da inauguração da exposição fotográfica 'IEM — 25 anos de história', onde destacou o papel do Instituto de Emprego da Madeira na criação de oportunidades profissionais e empresariais na Região.

Madeira em situação de “pleno emprego" e jovens licenciados encontram colocação com facilidade A Região Autónoma da Madeira regista actualmente níveis de desemprego inferiores à média nacional, encontrando-se numa situação próxima do “pleno emprego”, afirmou esta segunda-feira a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, durante a inauguração da exposição fotográfica 'IEM — 25 anos de história'.

Segundo a tutelar da pasta, a futura Feira do Empreendedor pretende afirmar a Madeira como um exemplo nacional na criação de novos negócios, sobretudo entre pessoas que enfrentam situações de desemprego. “O objectivo é mostrar que a Região Autónoma da Madeira é um exemplo de empreendedorismo”, afirmou, explicando que muitos cidadãos recorrem ao instituto em busca de alternativas profissionais e acabam por criar o próprio emprego. A data e o espaço deste evento serão "divulgados no momento próprio".

Feira do Empreendedor vai avançar em 2026 A criação da Feira do Empreendedor é uma promessa de 2023 e vai finalmente avançar em 2026, garantiu esta terça-feira, 2 de Dezembro, o Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, à margem da V Gala do Empreendedor, evento que decorre no Centro de Congressos da Madeira.

A responsável reconheceu o acompanhamento prestado pelos técnicos do instituto durante todo o processo de candidatura e desenvolvimento dos projectos. “Uma das notas que os empreendedores nos transmitem é que nunca se sentiram sozinhos, estiveram sempre acompanhados pelos colaboradores do Instituto de Emprego”, referiu.

No que diz respeito ao PRR, Paula Margarido assegurou que não existem projectos em risco de incumprimento. “Está tudo dentro do prazo. Tudo faremos para cumprir”, garantiu, acrescentando que a última reprogramação prevê actualmente 582 vagas em projectos sociais sob responsabilidade da tutela.

A governante revelou ainda que existem pedidos apresentados por três instituições para aumento do número de vagas, resultado da reavaliação da capacidade dos espaços e das necessidades identificadas. Estes pedidos encontram-se em análise pelas entidades competentes, podendo traduzir-se num reforço do financiamento caso cumpram todos os requisitos legais.

“Existe a possibilidade de aumentar o número de vagas fruto desses pedidos, que estão agora em fase de avaliação”, explicou, reiterando que o acompanhamento técnico continua a ser realizado em articulação com a Segurança Social.