No 'Dia D' do novo Presidente, outras notícias têm mais destaque nos jornais

Bom dia. Hoje António José Seguro, o novo Presidente da República toma posse hoje e praticamente todos os jornais generalistas e de economia dão destaque modesto ao momento, porque a maioria opta por notícias de âmbito internacional ou de segurança ou de economia. Eis as primeiras páginas...

No Correio da Manhã:

- "70 polícias investigados em caso de tortura. Crimes de violação contra sem-abrigo e imigrantes"

- "Benfica 2 FC Porto 2. Águia sobrevive na luta pelo título"

- "Golos de Leandro e Schjelderup resgatam Benfica e deixam tudo igual"

- "Tomada de posse. Presidente Seguro leva Belém ao interior"

- "Golfo Pérsico. Irão desafia Trump e escolhe Khamenei"

- "2300 feridos. Trotinetas fazem cinco mortos em três anos"

- "Paredes. Cleptomaníaca condenada por furtar vinho"

- "Corrupção. Juiz trava caso de filho de Lula"

- "Economia. Turistas gastam 6,5 milhões por dia em restaurantes"

No Público:

- "Portugal sem sistemas de defesa anti-míssil de médio e longo alcance"

- "Médio Oriente. Irão desafia Trump e elege filho de Khamenei como novo líder supremo"

- "Guerra levanta temores de nova crise migratória na Europa"

- "Gasóleo dispara hoje 20 cêntimos e revendedores pedem baixa de impostos"

- "Posse é hoje. Entra em cena o Presidente Seguro, o 'anti-Marcelo'"

- "Futebol. FC Porto empata com Benfica na Luz e mantém rivais à distância"

- "Pobreza. Beneficiários de RSI recuam para mínimos de 20 anos"

- "Tempestades. Governo prepara plano do LNEC e já estuda novo SIRESP"

- "Tróia. PJ investiga fogo em hotel de herdeira do império Zara"

No Jornal de Notícias:

- "Bancos têm mais balcões mas reduziram horários e serviços ao mínimo."

- "Benfica 2 -- FC Porto 2. Dragão deixou o pássaro fugir"

- "Presidência. Seguro chega com ameaça de veto ao pacote laboral"

- "Guerra. Novo líder supremo do Irão é filho de Khamenei"

- "Ariadna. Neta de escritor Vargas Llosa na corrida a Miss Universo"

- "Bruxaria. Condenada por burlar divorciada que queria reatar casamento"

- "Prejuízos na zona costeira e nos rios somam 300 milhões"

No Diário de Notícias:

- "Inspeção da Saúde investiga Serviço de Recursos Humanos de Lisboa Ocidental"

- "Receita do Estado com ISP está no valor mais alto de sempre"

- "Sondagem DN/Aximage. 64% dizem ter confiança num desempenho 'positivo' ou 'muito positivo' de Seguro"

- "Mariana Leitão. 'É preciso fazer acontecer e Governo não tem dado muitos sinais de que esteja a conseguir fazê-lo'"

- "Guerra. Próximo líder do Irão 'não vai durar muito tempo' sem a aprovação dos EUA"

- "Benfica-FC Porto. Águias reagem e resgatam empate no clássico. Tudo igual na frente"

- "#LisboaEscuta. O caos do 'heavy-metal' está à solta em Lisboa"

No Negócios:

- "Conversa Capital. Paulo Fernandes. Governo está a estudar uma 'via verde especial para a construção'"

- "Seguro em Belém. Entre o pacto na saúde e a resposta às crises"

- "Radar África. José de Lima Massano. 'Pagamentos do Estado às empresas estão todos em dia'"

- "Médio Oriente. Preço do gás natural pode triplicar em 90 dias com a guerra"

- "Investidor Privado. Da ferrovia para a tecnologia. Bolsas mudaram, mas batem todos"

No O Jornal Económico:

- "'Portugal está a investir na soberania tecnológica' [Gonçalo Matias, ministro Adjunto e da Reforma do Estado]"

- "Fórum banca: o maior encontro de banqueiros"

- "Guerra incendeia Líbano e depósitos de petróleo no Irão"

- "Suecos vão investir 3,3 mil milhões para produzir aço verde em Sines"

- "Gasóleo deve aumentar 23 cêntimos, Governo alivia no ISP"

- "Marcelo sai hoje a pé de Belém, Seguro entra com agenda"

- "Projeto de 14 milhões em Moçambique cria 24 mil empregos"

- "PJ investiga incêndio em hotel em Troia que ia abrir em breve"

- "Fitch mantém rating da dívida soberana e melhora perspetiva"

No Record:

- "Benfica 2-2 FC Porto. Barreiro dá vida à Liga. Título esteve entregue mas ficou em aberto com leão à espreita"

- "Mourinho. 'Eles são muito mais intensos do que nós'"

- "Farioli. 'Há uma grande desilusão. Podíamos matar o jogo'"

- "Sporting. Nuno Santos corre para o onze. Candidato à vaga de Maxi na Noruega"

- "Rui Borges pede foco na Champions. 'Queremos marcar a história do Sporting'"

No O Jogo:

- "Benfica 2 -- FC Porto 2. Ponto e vírgula. Primeira parte de luxo dos dragões insuficiente para garantir vitória e reação encarnada chegou para o empate, mantendo-se as distâncias na classificação"

- "José Mourinho. 'Sem Aursnes, a nossa música é diferente'"

- "Francesco Farioli. 'Tivemos cinco ou seis oportunidades para fechar o jogo'"

- "Special One expulso e saiu picado com Lucho: 'Chamou-me umas 50 vezes traidor'"

- "Pepê e roupeiro atingidos por objetos da bancada"

- "Tribunal unânime: não há penálti de Diogo Costa sobre Pavlidis (90'+8')"

- "Sporting. Suárez iguala melhor registo. Marcou pela 31.ª, tal como no Almería"

- "Rui Borges, o Bodo/Glimt e a Champions: 'Acabar nos oito primeiros era impensável'"

- "Braga. Moutinho na ternura dos 39. Encheu o campo frente ao Sporting"

- "Santa Clara -- V. Guimarães 2-0. E. Amadora -- Gil Vicente 2-2"

E no A Bola:

- "Benfica 2-2 FC Porto. Até ao fim. Dragões falham xeque-mate ao desperdiçarem vantagem de 2-0"

- "Treinador [José Mourinho] e Lucho desentenderam-se e foram expulsos"

- "'O segundo golo que recebemos é absolutamente ridículo'. José Mourinho"

- "'Não conseguimos matar o jogo e pagámos por isso'. Francesco Farioli"

- "Sporting. 'Queremos estar entre os melhores da Champions'. Rui Borges admite que acabar a fase de liga entre os oito primeiros era impensável"

- "Liga Portugal. E. Amadora 2-2 Gil Vicente. Santa Clara 2-0 V. Guimarães"

- "Walking football para combater o envelhecimento e a solidão"