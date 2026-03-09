No 'Dia D' do novo Presidente, outras notícias têm mais destaque nos jornais
Bom dia. Hoje António José Seguro, o novo Presidente da República toma posse hoje e praticamente todos os jornais generalistas e de economia dão destaque modesto ao momento, porque a maioria opta por notícias de âmbito internacional ou de segurança ou de economia. Eis as primeiras páginas...
No Correio da Manhã:
- "70 polícias investigados em caso de tortura. Crimes de violação contra sem-abrigo e imigrantes"
- "Benfica 2 FC Porto 2. Águia sobrevive na luta pelo título"
- "Golos de Leandro e Schjelderup resgatam Benfica e deixam tudo igual"
- "Tomada de posse. Presidente Seguro leva Belém ao interior"
- "Golfo Pérsico. Irão desafia Trump e escolhe Khamenei"
- "2300 feridos. Trotinetas fazem cinco mortos em três anos"
- "Paredes. Cleptomaníaca condenada por furtar vinho"
- "Corrupção. Juiz trava caso de filho de Lula"
- "Economia. Turistas gastam 6,5 milhões por dia em restaurantes"
No Público:
- "Portugal sem sistemas de defesa anti-míssil de médio e longo alcance"
- "Médio Oriente. Irão desafia Trump e elege filho de Khamenei como novo líder supremo"
- "Guerra levanta temores de nova crise migratória na Europa"
- "Gasóleo dispara hoje 20 cêntimos e revendedores pedem baixa de impostos"
- "Posse é hoje. Entra em cena o Presidente Seguro, o 'anti-Marcelo'"
- "Futebol. FC Porto empata com Benfica na Luz e mantém rivais à distância"
- "Pobreza. Beneficiários de RSI recuam para mínimos de 20 anos"
- "Tempestades. Governo prepara plano do LNEC e já estuda novo SIRESP"
- "Tróia. PJ investiga fogo em hotel de herdeira do império Zara"
No Jornal de Notícias:
- "Bancos têm mais balcões mas reduziram horários e serviços ao mínimo."
- "Benfica 2 -- FC Porto 2. Dragão deixou o pássaro fugir"
- "Presidência. Seguro chega com ameaça de veto ao pacote laboral"
- "Guerra. Novo líder supremo do Irão é filho de Khamenei"
- "Ariadna. Neta de escritor Vargas Llosa na corrida a Miss Universo"
- "Bruxaria. Condenada por burlar divorciada que queria reatar casamento"
- "Prejuízos na zona costeira e nos rios somam 300 milhões"
No Diário de Notícias:
- "Inspeção da Saúde investiga Serviço de Recursos Humanos de Lisboa Ocidental"
- "Receita do Estado com ISP está no valor mais alto de sempre"
- "Sondagem DN/Aximage. 64% dizem ter confiança num desempenho 'positivo' ou 'muito positivo' de Seguro"
- "Mariana Leitão. 'É preciso fazer acontecer e Governo não tem dado muitos sinais de que esteja a conseguir fazê-lo'"
- "Guerra. Próximo líder do Irão 'não vai durar muito tempo' sem a aprovação dos EUA"
- "Benfica-FC Porto. Águias reagem e resgatam empate no clássico. Tudo igual na frente"
- "#LisboaEscuta. O caos do 'heavy-metal' está à solta em Lisboa"
No Negócios:
- "Conversa Capital. Paulo Fernandes. Governo está a estudar uma 'via verde especial para a construção'"
- "Seguro em Belém. Entre o pacto na saúde e a resposta às crises"
- "Radar África. José de Lima Massano. 'Pagamentos do Estado às empresas estão todos em dia'"
- "Médio Oriente. Preço do gás natural pode triplicar em 90 dias com a guerra"
- "Investidor Privado. Da ferrovia para a tecnologia. Bolsas mudaram, mas batem todos"
No O Jornal Económico:
- "'Portugal está a investir na soberania tecnológica' [Gonçalo Matias, ministro Adjunto e da Reforma do Estado]"
- "Fórum banca: o maior encontro de banqueiros"
- "Guerra incendeia Líbano e depósitos de petróleo no Irão"
- "Suecos vão investir 3,3 mil milhões para produzir aço verde em Sines"
- "Gasóleo deve aumentar 23 cêntimos, Governo alivia no ISP"
- "Marcelo sai hoje a pé de Belém, Seguro entra com agenda"
- "Projeto de 14 milhões em Moçambique cria 24 mil empregos"
- "PJ investiga incêndio em hotel em Troia que ia abrir em breve"
- "Fitch mantém rating da dívida soberana e melhora perspetiva"
No Record:
- "Benfica 2-2 FC Porto. Barreiro dá vida à Liga. Título esteve entregue mas ficou em aberto com leão à espreita"
- "Mourinho. 'Eles são muito mais intensos do que nós'"
- "Farioli. 'Há uma grande desilusão. Podíamos matar o jogo'"
- "Sporting. Nuno Santos corre para o onze. Candidato à vaga de Maxi na Noruega"
- "Rui Borges pede foco na Champions. 'Queremos marcar a história do Sporting'"
No O Jogo:
- "Benfica 2 -- FC Porto 2. Ponto e vírgula. Primeira parte de luxo dos dragões insuficiente para garantir vitória e reação encarnada chegou para o empate, mantendo-se as distâncias na classificação"
- "José Mourinho. 'Sem Aursnes, a nossa música é diferente'"
- "Francesco Farioli. 'Tivemos cinco ou seis oportunidades para fechar o jogo'"
- "Special One expulso e saiu picado com Lucho: 'Chamou-me umas 50 vezes traidor'"
- "Pepê e roupeiro atingidos por objetos da bancada"
- "Tribunal unânime: não há penálti de Diogo Costa sobre Pavlidis (90'+8')"
- "Sporting. Suárez iguala melhor registo. Marcou pela 31.ª, tal como no Almería"
- "Rui Borges, o Bodo/Glimt e a Champions: 'Acabar nos oito primeiros era impensável'"
- "Braga. Moutinho na ternura dos 39. Encheu o campo frente ao Sporting"
- "Santa Clara -- V. Guimarães 2-0. E. Amadora -- Gil Vicente 2-2"
E no A Bola:
- "Benfica 2-2 FC Porto. Até ao fim. Dragões falham xeque-mate ao desperdiçarem vantagem de 2-0"
- "Treinador [José Mourinho] e Lucho desentenderam-se e foram expulsos"
- "'O segundo golo que recebemos é absolutamente ridículo'. José Mourinho"
- "'Não conseguimos matar o jogo e pagámos por isso'. Francesco Farioli"
- "Sporting. 'Queremos estar entre os melhores da Champions'. Rui Borges admite que acabar a fase de liga entre os oito primeiros era impensável"
- "Liga Portugal. E. Amadora 2-2 Gil Vicente. Santa Clara 2-0 V. Guimarães"
- "Walking football para combater o envelhecimento e a solidão"