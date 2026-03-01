USAM assinala Semana da Igualdade com iniciativa de sensibilização no Funchal

No âmbito da comemoração da Semana da Igualdade, que decorre entre os dias 2 e 8 de Março sob o lema “A Igualdade que Abril Abriu! Reforçar direitos – Cumprir a Constituição!”, a CIMH – Comissão para a Igualdade entre Mulher e Homens da USAM vai realizar uma acção de sensibilização junto da população do Funchal.

Em comunicado, a União dos Sindicatos da Madeira realça que esta semana assume particular relevância no contexto político e social actual, sublinhando a necessidade de reafirmar os "valores de Abril", a defesa dos direitos conquistados e o combate às desigualdades "ainda presentes no mundo do trabalho e na sociedade em geral".

Como abertura das comemorações, a CIMH vai distribuir um boletim informativo aos trabalhadores e à população em geral pelas ruas da cidade, estando prevista a presença por volta das 11h10 na Rua Fernão de Ornelas. Logo após, pelas 11h15, serão prestadas declarações à comunicação social no Largo do Phelps, reforçando o compromisso do organismo sindical com a igualdade e os direitos sociais.

Em comunicado, a CIMH destaca que a luta pela igualdade é também uma luta por um "futuro melhor para a Região e para o País", promovendo "desenvolvimento, progresso e justiça social". Entre os objectivos apontados estão: a garantia de uma vida digna para todos, emprego seguro, salários justos, horários regulados e contratação colectiva com direitos, sempre na perspectiva do desenvolvimento e do progresso social.