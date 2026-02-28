Candidatura às Mulheres Socialistas reforça compromisso com a igualdade na Madeira

A candidatura de Carla Eliana Tavares à presidência nacional das Mulheres Socialistas – Igualdade e Direitos realizou uma deslocação de dois dias à Região Autónoma da Madeira, no âmbito de um conjunto de iniciativas destinadas à apresentação do projecto político e ao contacto com estruturas locais.

De acordo com nota de imprensa divulgada pela candidatura, a visita teve como objectivo reforçar o compromisso de "integrar plenamente as regiões autónomas na agenda nacional da igualdade".

Apesar de constrangimentos provocados por condições meteorológicas adversas, que impediram a aterragem no horário inicialmente previsto, o programa inicialmente definido foi mantido.

Vento dá tréguas e Aeroporto da Madeira volta a estar operacional Passageiros respiram de alívio após 48 horas de caos em Santa Cruz com mais de 70 voos cancelados

Durante a sessão pública realizada na Madeira, foram abordados dados relacionados com a violência no namoro e a violência doméstica na Região, considerados pela candidatura como indicadores que reforçam a "urgência de medidas estruturadas e consistentes".

No âmbito da deslocação, realizou-se também uma reunião com a Associação Presença Feminina, instituição particular de solidariedade social que presta apoio a vítimas de violência doméstica.

A iniciativa contou com intervenções da presidente do PS Madeira, Célia Pessegueiro, da presidente da Comissão Política das Mulheres Socialistas da Madeira, Mafalda Gonçalves, e da mandatária regional da candidatura, Sofia Canha, seguindo-se um debate com militantes.

Segundo a candidatura, a moção de orientação política inclui um capítulo dedicado às regiões autónomas, contemplando propostas como: a integração da dimensão autonómica nas políticas nacionais de igualdade, a monitorização de indicadores de género, o reforço dos mecanismos de protecção social e o cumprimento da legislação relativa à paridade e à transparência salarial.

Durante a visita, houve ainda contactos com projectos de intervenção comunitária, entre os quais o projecto “Arte de Portas Abertas” e a Associação Sócio-Cultural “O Calhau”, no Caniçal.

A candidatura refere que a deslocação pretendeu promover o contacto directo com a realidade regional e contribuir para o reforço do papel das regiões autónomas na estrutura nacional das Mulheres Socialistas.