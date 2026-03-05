Cartão de Munícipe do Funchal com benefícios na utilização de estacionamentos municipais
Foi aprovado, hoje, em reunião da Câmara Municipal do Funchal, um sistema de benefícios associado ao Cartão do Munícipe para a utilização dos parques de estacionamento municipais. O anúncio foi feito pela vereadora Helena Leal, porta-voz desta reunião.
Os titulares do Cartão do Munícipe poderão acumular pontos através de compras realizadas em estabelecimentos aderentes e convertê-los em períodos gratuitos de estacionamento. "Cada euro gasto gera um ponto no cartão, com um limite máximo de 500 pontos por compra", aponta a autarca. No fundo, 150 pontos equivalem a duas horas gratuitas, enquanto 250 pontos correspondem a quatro horas de estacionamento gratuito.
O sistema aplica-se aos nos parques municipais Auto-Silo de São João (2000), Auto-Silo do Campo da Barca e Largo Severiano Ferraz, sendo válida apenas para bilhetes rotativos, não se aplicando a avenças ou a cartões de entrada.
Nesta reunião foram ainda aprovados novos processos do Programa Municipal de Ocupação em Contexto de Trabalho. Segundo a vereadora, esta iniciativa tem-se afirmado como um “instrumento importante ao serviço da nossa comunidade e dos munícipes”, proporcionando experiências reais de trabalho que contribuem para a capacitação dos participantes e facilitam a sua futura integração no mercado de trabalho.
Foi ainda aprovado o recurso à reserva de recrutamento para a contratação de três técnicos superiores na área da Geografia. A medida, conforme sublinhou Helena Leal, enquadra-se na estratégia do município de reforço dos quadros de pessoal, com o objectivo de garantir respostas mais “eficazes” e “eficientes” às necessidades da cidade. Para 2026, a autarquia prevê investir cerca de 1,8 milhões de euros em novas contratações.
A autarca destacou ainda a aprovação de novas candidaturas ao programa ‘Táxis +75’, sublinhando que a iniciativa tem como objectivo combater o isolamento social, através da atribuição de um apoio mensal para deslocações em táxi dentro do concelho.