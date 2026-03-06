Câmara Municipal do Funchal promove 3.ª edição do Fórum do Pão

A Câmara Municipal do Funchal promove, entre 9 e 13 de Março, a 3.ª edição do Fórum do Pão, uma iniciativa que pretende valorizar o pão, os cereais e a tradição da panificação, assinalando também o Dia Mundial do Cereal, celebrado a 7 de Março.

"O evento integra a Estratégia Alimentar do Funchal - SEMEAR, que tem como objectivos promover a literacia alimentar, a inclusão social e hábitos alimentares mais saudáveis, bem como incentivar práticas ligadas ao desenvolvimento sustentável", indica nota à imprensa.

Ao longo dos cinco dias, o programa inclui diversas actividades dirigidas a diferentes públicos, como uma exposição, palestras, ações educativas para alunos do ensino básico e uma oficina prática dedicada à produção de pão. As actividades educativas, dinamizadas pela associação A Biqueira, decorrem entre 10 e 12 de Março, sob o tema 'Com a mão na massa', incluindo a oficina 'Brindeiros e Bonecos da Avó', que pretende sensibilizar os mais jovens para a arte tradicional de fazer pão e para a sua importância na cultura madeirense". Câmara Municipal do Funchal

Entre 9 e 13 de Março, estará também patente no Átrio dos Paços do Concelho a exposição 'Do Cereal ao Pão', que apresenta diferentes tipos de cereais, as tradições associadas à panificação e os benefícios nutricionais do pão, com o apoio de várias entidades parceiras.

O programa inclui ainda, na manhã de 13 de Março, um painel de discussão, intitulado 'Do Cereal ao Pão', que reunirá especialistas e profissionais da área para debater temas ligados à produção e valorização do pão.

No mesmo dia, pelas 18h00, realiza-se a oficina prática 'Pão a Sério: da Massa ao Forno', onde os participantes poderão aprender técnicas de fermentação lenta, moldagem e cozedura da massa, compreendendo melhor todo o processo de produção do pão artesanal.

A participação nas actividades é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia, através do site semearfunchal.pt.