CMF instala Conselho Municipal de Saúde e Bem-Estar

Está instalado o Conselho Municipal de Saúde e Bem-Estar (CMSBE), numa cerimónia que decorreu ontem, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, num 'mandato' que terá a duração do quadriénio 2025 a 2029, tendo a sessão sido presidida pelo presidente da CMF, Jorge Carvalho.

De acordo com nota da autarquia, "este órgão consultivo do Município será presidido pela vereadora com o pelouro da Saúde e Bem-Estar, Helena Leal, por delegação do Presidente da Câmara".

Na cerimónia, Jorge Carvalho "agradeceu a presença e a disponibilidade de todos os conselheiros, sublinhando a relevância da sua participação ativa neste Conselho, que definiu como um espaço de reflexão e partilha, orientado para a definição das melhores soluções na promoção da saúde e do bem-estar dos munícipes do Funchal ao longo dos diferentes ciclos de vida", resume a nota.

E acrescenta que o autarca "destacou que as atuais dinâmicas sociais, incluindo problemáticas associadas a determinados consumos e substâncias, requerem respostas específicas, cuidadas e articuladas. Nesse sentido, sublinhou que é através da partilha de experiências, da articulação e da conjugação de sinergias que o Município poderá responder de forma eficaz aos diferentes contextos sociais".

Assim o agora denominado CMSBE "integra representantes das forças políticas com assento na Assembleia Municipal, das Juntas de Freguesia, das estruturas governativas, do setor social, da equipa CIMA (Equipa Multidisciplinar de Coordenação, Intervenção, Monitorização e Avaliação da Estratégia Municipal para a Pessoa em Situação de Sem-Abrigo do Funchal) e do Serviço Municipal de Proteção Civil.