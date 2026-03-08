Horários do Funchal reforça compromisso com igualdade no Dia da Mulher
A Horários do Funchal (HF) assinalou, hoje, o Dia Internacional da Mulher, reafirmando o compromisso da empresa com a igualdade de género e destacando a presença feminina em diferentes sectores da organização.
Em comunicado, a empresa sublinha que esta data constitui um momento de reflexão sobre os progressos alcançados e sobre os desafios que ainda persistem. “Houve um tempo em que muitas mulheres não podiam escolher o seu próprio caminho profissional”, lembra a HF, sublinhando que durante anos as opções femininas estiveram condicionadas por expectativas sociais e barreiras estruturais.
Inserida num sector tradicionalmente associado ao universo masculino, a empresa refere que a sua realidade tem vindo a evoluir, com mulheres a integrarem diversas áreas da organização, desde o atendimento ao público à condução, passando pelos serviços administrativos e funções de direção.
"Mais do que palavras, a igualdade constrói-se na prática. Internamente, existem oportunidades reais, o mérito é reconhecido e cada pessoa pode desenvolver o seu percurso com base nas suas competências e ambições, independentemente do género", afirma o presidente do conselho de administração da HF, Marco Lobato, citado na mesma nota.
Para assinalar a efeméride, a empresa colocou pendentes alusivos ao Dia Internacional da Mulher nos seus autocarros e promove uma campanha nas redes sociais, com o objectivo de levar a mensagem de igualdade às ruas e reforçar a importância de uma sociedade mais justa e inclusiva.
A HF salienta ainda que a igualdade “não é apenas uma meta”, defendendo que a mudança se mede na possibilidade real de cada pessoa definir o seu percurso e ocupar o seu lugar na sociedade.