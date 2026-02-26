Madeira prepara Gala dos Campeões Regionais de Motociclismo

O auditório da Empresa de Cervejas da Madeira acolhe, no dia 4 de Março, a Gala dos Campeões Regionais de Motociclismo referente à época de 2025. A cerimónia terá lugar pelas 19 horas.

O evento, organizado pela Delegação Regional da Federação de Motociclismo de Portugal, tem como objectivo reconhecer publicamente o mérito desportivo dos pilotos, destacando os Campeões Regionais, Vice-Campeões e restantes classificados da temporada. Serão também enaltecidas as contribuições dos clubes, dirigentes, equipas técnicas, patrocinadores e demais entidades parceiras para o desenvolvimento do motociclismo na Região.

A organização destaca que a presença de pilotos, representantes de entidades e demais convidados contribui para dignificar este momento de celebração do desporto motorizado na Madeira.