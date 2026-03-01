Jovem de 19 anos ferido após despiste de mota

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses estão, neste momento, a prestar assistência a um jovem que sofreu um despiste de mota, no Caminho do Desterro, no Monte.

Segundo o que foi possível apurar, na sequência do despiste, o motociclo caiu em cima da perna da vítima, com 19 anos, que apresenta suspeita de traumatismo no membro inferior.

Para já, não são conhecidos mais pormenores da ocorrência. A PSP também está no local.