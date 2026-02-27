Empresa de Electricidade da Madeira repôs 80 mil ligações eléctricas em Leiria

O Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, reuniu-se esta semana com os colaboradores ao serviço da Empresa de Electricidade da Madeira (EEM) que se deslocaram, ao distrito de Leiria para apoiar os trabalhos de reposição da energia eléctrica, na sequência dos danos provocados pela Tempestade Kristin.

A equipa, disponibilizada pelo Governo Regional, integrou os contingentes responsáveis pela recuperação das redes eléctricas de Média e Baixa Tensão, tendo desenvolvido sobretudo trabalhos ao nível da Baixa Tensão.

No primeiro dia de intervenção a equipa da EEM conseguiu repor cerca de 10 mil ligações eléctricas, número que viria a ascender a um total de 80 mil ao longo de toda esta operação.

Segundo o relato dos operacionais, o cenário encontrado era desolador. "Não esperávamos uma situação tão caótica", admitiram, referindo que a dimensão dos estragos ultrapassou o que contavam ver.

Ao longo da estada, percorreram várias localidades da região Centro, incluindo Leiria, Marinha Grande, Louriçal, Meirinhas, Pombal e Pataias, no distrito de Leiria, além de Fátima e Espite, no distrito de Santarém.

De salientar que estes trabalhos decorreram sob coordenação da E-REDES, entidade responsável pela gestão da rede de distribuição eléctrica em território continental, que assegurou a articulação entre as diversas equipas no terreno.

Entre os principais desafios apontados esteve o facto de terem trabalhado continuamente sob chuva, durante dez dias consecutivos, circunstância que aumentou significativamente o grau de dificuldade das operações. Ainda assim, os técnicos destacaram o espírito de cooperação entre profissionais da E-REDES, oriundos de vários pontos do país e até do estrangeiro.

A equipa madeirense frisou também o acolhimento positivo por parte da população local, incluindo o poder local, referindo que sentiram "ter feito a diferença junto das comunidades afetadas".

Segundo relataram, era frequente os residentes abordarem os operacionais para saber quando seria restabelecido o fornecimento de energia, espelhando a preocupação vivida durante o período de interrupção.

Neste encontro, Pedro Rodrigues aproveitou a ocasião para agradecer, em nome do Governo Regional, "a disponibilidade, o trabalho e o empenho demonstrados ao longo destes 15 dias", sublinhando que a experiência da equipa permitiu prestar um contributo determinante às populações afectadas. O governante enalteceu ainda o profissionalismo demonstrado e o facto de terem elevado e levado "mais longe o nome da Madeira".

O secretário regional ressalvou também a prontidão da EEM na mobilização dos meios disponibilizados, referindo que, "em menos de 24 horas após a aceitação da ajuda por parte da E-REDES, a equipa partiu com destino a Leiria".

Do continente chegaram igualmente palavras de reconhecimento. O presidente do Conselho de Administração da E-REDES, José Ferrari Careto, agradeceu "de forma muito sincera, a iniciativa e a prontidão com que a Empresa de Electricidade da Madeira se disponibilizou para apoiar neste momento particularmente exigente", acentuando o contributo determinante das equipas no terreno para a recuperação da rede e apoio às populações afectadas, com "um profissionalismo e empenho que muito valorizamos".

O presidente da EEM, Francisco Taboada, reconheceu, por sua vez, o empenho de todos os profissionais envolvidos nesta nobre missão.