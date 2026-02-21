Despistou-se de mota contra árvore

Um homem de 42 anos ficou ferido, depois de se ter despistado de mota contra uma árvore, cerca das 00h30 deste sábado, dia 21, na Rua Conde Carvalhal, no Funchal.

Na sequência do embate, o condutor do motociclo necessitou de assistência pré-hospitalar, tendo sido accionados os Bombeiros Voluntários Madeirenses, que mobilizaram cinco elementos e duas viaturas, entre as quais uma ambulância de socorro.

À chegada dos meios de emergência, a vítima queixava-se de dores na coluna. Após imobilização em plano duro, foi transportada ao serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.