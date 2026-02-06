O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, insistiu hoje na vontade do seu Executivo de proibir o acesso dos jovens com menos de 16 anos às redes sociais e dirigiu-se aos oligarcas tecnológicos e disse "tirem as vossas mãos sujas dos telemóveis dos nossos menores".

No ato de encerramento da campanha das eleições aragonesas (no norte de Espanha), que se realizam este domingo, onde pediu o voto para a candidata socialista, a ex-ministra Pilar Alegría, Sánchez reiterou que a Espanha está do "lado certo da história".

Sánchez referiu-se assim à proposta do seu governo de limitar o acesso dos menores às redes sociais, o que lhe valeu críticas dos grandes operadores tecnológicos, como Elon Musk, que inclusive insultou o chefe do executivo espanhol chamando-o de "tirano", e o proprietário do Telegram, Pavel Dúrov, ambos a críticos das restrições por as considerarem uma ameaça à liberdade na internet.

"Os senhores do algoritmo - continuou Sánchez no ato eleitoral - querem controlar o que lemos e vemos para depois saber e controlar o que votamos".

Além disso, o chefe do executivo espanhol acusou-os de expandir "boatos, desinformação e indecências", mas sublinhou que Espanha os enfrentará com a "força da razão, da lei e da democracia".

O presidente do Governo espanhol assegurou que as críticas dos donos das redes sociais "lhe dão ainda mais razões" para defender esta medida.

Em paralelo, hoje, continuaram as críticas de Musk, neste caso em resposta à vice-presidente, segunda do Governo espanhol, Yolanda Díaz, do Movimento Sumar, membro da coligação governante em Espanha.

O magnata de origem sul-africana publicou uma mensagem na sua rede social X em resposta a um post no qual eram citadas algumas palavras de Díaz (ela abandonou a rede social propriedade de Musk há meses).

"She hates the people of Spain" (Ela odeia o povo espanhol), escreveu Musk perante o comentário de Díaz de que o Governo espanhol irá regulamentar exaustivamente a X e outras empresas tecnológicas americanas.

Yolanda Díaz respondeu-lhe no Bluesky, onde tem conta: "Espanha não é uma empresa que possas comprar. Nem o nosso povo uma rede que possas envenenar. O que odeias é que um governo democrático imponha limites aos oligarcas tecnológicos como tu".