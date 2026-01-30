Preços dos combustíveis aumentam na próxima semana na Madeira

Os preços dos combustíveis aumentam na Madeira a partir das zero horas da próxima segunda-feira. O aumento da gasolina de 95 actanas é quase imperceptível, somente 0,2 cêntimos, mas o preço do gasóleo rodoviário já se fará notar. Serão mais 1,7 cêntimos por cada litro. Praticamente o mesmo que vai acontecer com cada litro de gasóleo colorido e marcado (+1,6 cêntimos).

Com estas alterações, a gasolina de 95 octanas passa de 1,541 euros para 1,543 euros.

O gasóleo rodoviário, actualmente custa 1,436 euros e vai passar a ser comercializado a 1,453 euros.

Já o gasóleo colorido e marcado, destinado ao sector primário, que neste momento custa 0,958 euros por cada litro, vai passar a custar 0,974.

Apesar destes serem os preços máximos, nada legalmente impedindo que os comercializadores pratiquem valores mais baixos, a tradição tem sido de praticarem os preços máximos. É o que se antevê que volte a acontecer depois da meia-noite de domingo.