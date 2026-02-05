Cratera no Caminho de Ferro no Monte força encerramento temporário de via

A Junta de Freguesia do Monte informou que, devido ao surgimento de uma depressão no Caminho de Ferro, próximo à porta Poente do Hospital Dr. João de Almada, será necessária a interrupção urgente da circulação rodoviária a partir das 13 horas de hoje, 5 de fevereiro de 2026.

A medida decorre da verificação de uma cratera de grandes dimensões, representando um risco significativo para a segurança de peões e viaturas.

A junta de freguesia estima que a interrupção se prolongue por cerca de dois dias, podendo sofrer alterações conforme a evolução dos trabalhos.

O acesso Poente à Unidade de Cuidados Continuados do hospital, que liga à Rua do Comboio, ficará condicionado durante este período.

Numa publicação feita nas redes sociais, a junta agradece a compreensão da população face aos incómodos temporários.