Pedro Coelho e Vânia Jesus vão solicitar reunião com Paulo Rangel

Os deputados eleitos pelo círculo da Madeira, Pedro Coelho e Vânia Jesus, reuniram-se ontem na Assembleia da República com representantes da Organização Mundo Con Venezuela, entidade que acompanha a situação da diáspora venezuelana e das famílias de presos políticos com nacionalidade portuguesa.

Durante o encontro, os representantes da organização destacaram que a Venezuela atravessa um momento decisivo para a democracia e pediram a libertação imediata e incondicional de todos os presos políticos. Solicitaram também que os deputados promovam iniciativas parlamentares para que o Governo Português, em particular o Ministério dos Negócios Estrangeiros, desenvolva mais diligências diplomáticas em favor da libertação destes cidadãos.

Os deputados social-democratas ouviram os testemunhos e referiram que o Governo Regional da Madeira já enviou cartas ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e ao Embaixador dos Estados Unidos, solicitando esforços no sentido de assegurar a libertação dos cidadãos portugueses detidos.

Pedro Coelho e Vânia Jesus acrescentaram que, no âmbito das suas competências como representantes da Madeira, irão promover iniciativas legais e regimentais junto da Assembleia da República com o mesmo objectivo. A primeira ação anunciada será solicitar uma reunião com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.

Pelo Comando Con Venezuela estiveram presentes Ana Cristina Monteiro, membro do comando em Portugal, María Alejandra González, filha de Juan Rodríguez dos Ramos, preso político com nacionalidade portuguesa, Nohelia Álvarez, filha de Noel Álvarez, cidadão português libertado condicionalmente há dois meses, e Pedro Antonio de Mendonça, diretor do Comando Mundo Con Venezuela, responsável pela coordenação internacional da diáspora venezuelana.

São sete os luso‑venezuelanos presos neste momento no país sul-americano, incluindo Juan Francisco Rodríguez dos Ramos, Fernando Venâncio Martínez e Jaime Orlando dos Reis Macedo, com ligação à Madeira.