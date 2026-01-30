Benfica reencontra Real Madrid no play-off de acesso aos oitavos de final

O Benfica vai reencontrar o Real Madrid no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, depois de ter batido os espanhóis na fase de liga, ditou o sorteio realizado hoje, em Nyon.

Uma vez que entrou no sorteio sem o estatuto de cabeça de série, a formação comandada por José Mourinho, que terminou a fase de liga em 24.º lugar, o último que garantia a presença no play-off, vai jogar a primeira mão no Estádio da Luz, em 17 ou 18 de Fevereiro, e desloca-se a Madrid em 24 ou 25 do mesmo mês.

Na quarta-feira, os 'encarnados' venceram em casa os 'merengues', por 4-2, na oitava e última jornada da fase de liga, assegurando a presença no play-off graças a um inesperado golo do guarda-redes Anatoliy Trubin no derradeiro lance do encontro.

Por seu lado, o Real Madrid, recordista de troféus da principal competição europeia de clubes (15), terminou a primeira fase na nona posição, com 15 pontos, imediatamente abaixo dos primeiros oito classificados, que se apuravam diretamente para os oitavos de final, entre os quais o Sporting, que foi sétimo.

Caso ultrapassem o conjunto madridista no play-off, as 'águias' vão encontrar nos 'oitavos' o eterno rival lisboeta ou os ingleses do Manchester City, mediante o que ditar o sorteio de dia 27 de fevereiro.

O outro possível cruzamento dos 'leões' será diante do vencedor do duelo entre os noruegueses do Bodo/Glimt e os italianos do Inter Milão.

A final da Liga dos Campeões está agendada para 30 de Maio, na Arena Puskás, em Budapeste.