Benfica conhece adversário no sorteio do play-off de acesso aos 'oitavos'

O Benfica vai conhecer hoje o adversário no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, cujo sorteio se realiza em Nyon, na Suíça, só podendo defrontar Real Madrid ou Inter Milão.

Às 12:00 locais (11:00 em Lisboa), as 'águias', bicampeãs europeias em 1960/61 e 1961/62, ficam a saber o seu próximo adversário na principal competição de clubes da UEFA, partindo como não cabeças de série, devido ao 24.º lugar na fase de liga, último de acesso às eliminatórias.

A equipa treinada por José Mourinho pode reencontrar os espanhóis do Real Madrid, recordistas de troféus (15), que perderam na Luz na quarta-feira (4-2), para a oitava e derradeira jornada da fase principal, ou os italianos do Inter Milão, campeões europeus por três vezes - a última com o atual técnico 'encarnado', em 2009/10 - e finalistas vencidos na época passada.

Os jogos do play-off estão agendados para 17 ou 18 de fevereiro e 24 ou 25 do mesmo mês, sendo que o Benfica já sabe que joga a primeira mão no Estádio da Luz, em Lisboa, e encerra a eliminatória fora.

Em caso de passagem, as 'águias' vão enfrentar nos oitavos de final o rival citadino Sporting (sétimo na fase de liga) ou os ingleses do Manchester City (oitavos), o que saberão num sorteio marcado para 27 de fevereiro, após a conclusão do play-off.

O sorteio do play-off da Liga dos Campeões precede a definição do mesmo patamar da Liga Europa, na qual FC Porto e Sporting de Braga acederam diretamente aos 'oitavos', face ao quinto e sexto lugares na fase de liga, respetivamente.