Ordem dos Engenheiros constata padrões de engenharia, segurança e eficiência do Lobo Marinho

A Região Madeira da Ordem dos Engenheiros, através do Grupo de Trabalho da Especialidade de Engenharia Eletrotécnica, visitou o Lobo Marinho, onde teve oportunidade de constatar este "activo tecnológico de referência, com elevados padrões de engenharia, segurança e eficiência operacional". A iniciativa decorreu esta quinta-feira, dia 5 de Fevereiro.

"O Navio Lobo Marinho assume um papel estratégico de elevada relevância para a Região Autónoma da Madeira, assegurando a ligação marítima regular entre a Madeira e o Porto Santo para a mobilidade de passageiros, viaturas e mercadorias", aponta em nota à imprensa.

Na ocasião, os participantes conheceram o centro de controlo e navegação do navio, bem como a sala de máquinas, o sistema de propulsão e a ligação eléctrica terrestre (OPS – Onshore Power Supply). "Esta visita permitiu aprofundar os conhecimentos dos participantes sobre este tipo de equipamento móvel de transporte e respectivos sistemas de tecnologia avançada, fundamentais para a eficiência e sustentabilidade das operações marítimas", explica a mesma nota.

Os participantes foram recebidos por Emília Figueira, pelo comandante José Carreira, pelos engenheiros Francisco Garcias e José Lopes e pelo Imediato Maurílio Mendes, sendo acompanhados pelos membros do Grupo de Trabalho da Especialidade de Engenharia Electrotécnica da Região Madeira da Ordem dos Engenheiros.

