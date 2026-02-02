Três cruzeiros vão deixar perto de 700 mil euros na economia regional
O porto do Funchal acolhe, esta segunda-feira, mais de doze mil pessoas que chegaram a bordo de três navios de cruzeiro: 'AIDAcosma', 'Azura' e 'Wind Star'. No total, e de acordo com um estudo da ACIF, terá um impacto a rondar os 738 mil euros para a economia regional.
De acordo com a APRAM, que cita o referido estudo da ACIF, há um gasto média de 61,40 euros por cada passageiro/tripulante, um montante que é derramado na restauração, no comercio, nos serviços, nas empresas de animação turística e nos transportes. "A este valor, acresce os perto de 24 mil euros de receita de taxa turística para os cofres da Câmara Municipal do Funchal", indica.
O 'Wind Star' foi o primeiro a chegar, ainda ontem tendo passado a noite no Cais 6. Transporta 124 passageiros e 104 tripulantes, vindos de Santa cruz de La Palma, que ficam na Região até esta terça-feira, quando partem rumo ao arquipélago canário. Está a realizar um cruzeiro de 10 dias na rota CAI, que escalas em Tenerife, La Gomera, La Palma, Lanzarote e Gran Canaria.
O 'AIDAcosma' foi o primeiro a juntar-se ao 'Wind Star', por volta das 6 horas, vindo de Las Palmas. Está a navegar com 7.625 pessoas a bordo (6.191 passageiros e 1.434 tripulantes), e fica no Funchal até às 22h30 horas, seguindo depois para Tenerife. Está a terminar um cruzeiro de sete dias pela rota Cruise Atlantic Islands (CAI), que começou a 28 de Janeiro em Tenerife, e antes de chegar ao Funchal visitou as ilhas de Fuerventura, Lanzarote e Gran Canaria.
Já o 'Azura' chegou cerca de uma hora depois, proveniente de Santa Cruz de Tenerife, com 3.009 passageiros e 1.158 tripulantes a bordo. O navio vai permanecer na cidade até às 22 horas, seguindo depois para Puerto Del Rosario, Fuerteventura. Até ao final de Março vai estar a realizar cruzeiros de uma e duas semanas no itinerário da CAI, com passagens por La Palma, Tenerife, Funchal e Fuerteventura.