Calheta amplia transporte para centros sociais

A Câmara Municipal da Calheta vai disponibilizar transporte para todos os que pretendam frequentar os centros sociais do Arco da Calheta e da Calheta, à semelhança do que já acontece nas restantes freguesias do concelho.

O anúncio foi feito pela presidente Doroteia Leça, no âmbito de uma visita a estes locais. “A medida irá facilitar significativamente o acesso e permitirá que mais munícipes possam frequentar estes centros, espaços de convívio, aprendizagem e partilha”, destaca o executivo em comunicado de imprensa.

“Não queremos que ninguém fique de fora”, sublinha Doroteia Leça, reconhecendo que o acesso a algumas zonas destas freguesias é difícil, dada a sua orografia.

Por seu turno, a vereadora Cláudia Barradas, com o pelouro da área social, explicou que os trajectos estão a ser “ultimados de forma estratégica”, com o objectivo de “beneficiar o maior número possível de pessoas”. O executivo avança ainda que a informação detalhada sobre os percursos e horários será divulgada “em breve”.

Com esta iniciativa, o Município da Calheta pretende reforçar o seu “compromisso com as políticas de proximidade, inclusão e coesão social, combatendo o isolamento que infelizmente, muitas vezes, assola a população sénior”.