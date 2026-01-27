Hotel Royal Savoy recebe concerto da Orquestra de Cordas 'Madeira Camerata'
A ANSA/Orquestra Clássica da Madeira promove um concerto com a Orquestra de Cordas 'Madeira Camerata', sob a direcção musical do violinista Norberto Gomes, a ter lugar, amanhã, quarta-feira, pelas 21 horas, no Hotel Royal Savoy.
Com este concerto, a Madeira Camerata irá proporcionar aos ouvintes uma viagem por alguns dos períodos da história da música. Irá passar pelo período barroco caracterizado por uma estética exuberante, emotiva e ornamentada, que deixou um legado duradouro e que influenciou profundamente a música clássica e a arte em geral, com a interpretação de obras de Johann Pachelbel, Bach, Philipp Telemann, Händel e Vivaldi; e irá encerrar com uma obra do compositor Komitas do início do período moderno com o arranjo de Sergei Aslamasyan, um período que teve início em 1900, marcado por uma transformação significativa que reflete as mudanças sociais, culturais e tecnológicas do século XX até o presente". Norberto Gomes, director artístico da Orquestra Clássica da Madeira
Os bilhetes custam 20 euros, estando à venda na recepção do próprio Royal Savoy.