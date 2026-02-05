Doente evacuado do Porto Santo

 DNOTICIAS.PT
Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, bem como os Bombeiros Voluntários do Porto Santo fizeram parte da ponte aérea que, pouco depois da meia-noite de hoje, transportaram um doente do Porto Santo para a Madeira.

O doente, um homem que sofria de problemas no pulmão, foi evacuado em segurança pelas duas corporações entre o Centro de Saúde local e o Hospital dr. Nélio Mendonça, contando com a prestimosa ajuda da Força Aérea Portuguesa através do helicóptero EH-101 Merlin, da Esquadra 751 - 'Pumas'.

