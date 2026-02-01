Santa Cruz investiu mais de dois milhões de euros na Companhia de Bombeiros Sapadores

A presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Élia Ascensão, anunciou hoje que o município investiu, nos últimos anos, mais de dois milhões de euros na Companhia de Bombeiros Sapadores. A corporação celebrou neste domingo o 94.º aniversário.

Segundo a autarca, entre 2023 e 2025 o investimento médio anual rondou os 800 mil euros, sendo 2025 o ano de maior esforço financeiro, com um montante próximo de um milhão de euros. Para Élia Ascensão, estes números reflectem uma realidade “sem paralelo na história recente do concelho”, tanto ao nível da Companhia de Bombeiros Sapadores como do Serviço Municipal de Protecção Civil, criado em 2015. “Santa Cruz é exemplo de um investimento sério e responsável na proteção e socorro da sua população e do seu território. Somos hoje um concelho mais resiliente, com uma aposta concreta na prevenção, mas também mais seguro na capacidade de intervenção da sua Companhia de Bombeiros”, sublinhou.

A presidente da autarquia, que tem responsabilidade directa sobre a Companhia de Bombeiros Sapadores e o Serviço Municipal de Protecção Civil, afirmou não conceber uma gestão autárquica responsável sem um forte investimento na segurança de pessoas e bens, assente em meios humanos e técnicos adequados. No seu discurso, Élia Ascensão enquadrou esta aposta no dinamismo actual do concelho, destacando o crescimento da atractividade de Santa Cruz, a melhoria do espaço público e a implementação de investimentos integrados, aliados a um programa de intervenção social inovador. Entre as medidas referiu bolsas de estudo, apoio ao pagamento de creches e jardins de infância, ajuda em pequenas cirurgias, ajudas técnicas e a reabilitação de imóveis.

Após 12 anos de gestão, a autarca considerou que Santa Cruz entrou “num tempo de consolidação das suas conquistas”, com um planeamento rigoroso das prioridades e investimentos sustentados, com impacto directo na qualidade do território, das acessibilidades e da segurança. No que respeita aos recursos humanos, a renovação de efectivos dos Sapadores teve início com a profissionalização do comando, seguindo-se a abertura de novas escolas de recrutas em 2024, com 24 elementos, e em 2025, com 15. Antes, a última recruta em Santa Cruz remontava a Abril de 1999, ano em que foram admitidos 11 bombeiros. Actualmente, a Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz conta com 92 efectivos.

A presidente da Câmara abordou ainda a polémica em torno da Taxa Municipal de Protecção Civil, defendendo-a como um contributo “pequeno e irrisório” para um bem maior. Alertou para os desafios colocados pelas alterações climáticas e pela crescente pressão sobre o território, sublinhando a necessidade de uma responsabilidade partilhada e de mecanismos de financiamento adequados.

Entre os investimentos realizados, destacam-se a aquisição de uma nova ambulância de socorro, um veículo escada, veículos especiais e urbanos de combate a incêndios, um veículo de transporte de pessoal, uma mota para equipas de reconhecimento, equipamentos de resgate, fardamento e equipamentos de protecção individual, bem como a instalação de geradores de emergência, a modernização da central de despacho e a requalificação do interior do quartel.