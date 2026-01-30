Faleceu Nuno Santa Clara

Faleceu esta manhã em Lisboa o coronel madeirense Nuno Santa Clara Gomes, conhecido capitão de Abril, ex-autarca do Barreiro e colaborador da secção de Opinião do DIÁRIO.

Natural do Funchal, onde nasceu a 15 de Agosto de 1945, vivia há algumas década no concelho do Barreiro, era membro dos Corpos Sociais da ADFA - Associação de Deficientes das Forças Armadas e da Associação 25 de Abril e presença assídua nas tertúlias dos madeirenses radicados na zona da grande Lisboa.

Na sessão pública comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril, em 2024 no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, lançou o seu primeiro livro, ‘Crónicas Desirmanadas’.

Uma obra com "desabafos", mais do que “reflexões”, como assumiu na cerimónia em que partilhou a colectânea de escritos que vão surgindo ao sabor das circunstâncias e dos acontecimentos que se vão dando, "frases que vão sendo ditas e que servem de inspiração”.

Antes, ao DIÁRIO deixou reptos pertinentes sobre o espírito da efeméride, contra os saudosistas do antigo regime e todas as formas de extremismo. Palavras que pode recordar agora.

O que é irritante é quando a gente ouve dizer que antes é que era bom. Isso só pode ser dito ou por mal-intencionados ou por ignorantes. Os senhores fazem ideia do que era Portugal? Aqui a Madeira, antes da autonomia, antes do poder local, fazem ideia do que era a Madeira? A gente para dar a volta à ilha era um dia inteiro e, às vezes, só se fazia meia.” Nuno Santa Clara

Nuno Santa Clara colaborava desde 2014 com o DIÁRIO, onde escrevia mensalmente o seu artigo de opinião, pleno de clarividência e de valores. Estava na escala para amanhã. Infelizmente deixou-nos hoje.

À família enlutada e amigos, o DIÁRIO apresenta sentidas condolências.