Árbitro belga Vergoote no FC Porto e francês Delajod no Sporting de Braga
O belga Jasper Vergoote vai arbitrar na quinta-feira o FC Porto-Rangers e o francês Willi Delajod o Go Ahead Eagles-Sporting de Braga, da oitava e última jornada da fase liga da Liga Europa de futebol, anunciou hoje a UEFA.
No Estádio do Dragão, no Porto, já com uma vaga garantida no play-off, mas a procurar o apuramento direto para os oitavos de final, o FC Porto será arbitrado por Jasper Vergoot, que em 2025 dirigiu a vitória do Santa Clara frente ao NK Varazdin (2-0), para a Liga Conferência.
Vergoote terá como assistentes os compatriotas Michael Geerolf e Martijn Tiesters, sendo que Kevin Van Damme é o quarto árbitro. O belga Jan Boterberg vai estar no videoárbitro (VAR), assistido pelo neerlandês Pol van Boekel.
A deslocação do Sporting de Braga a casa dos neerlandeses do Go Ahead Eagles será arbitrada pelo francês Willy Delajod, que tem a particularidade de já ter apitado na I Liga, em 2021, precisamente um jogo entre o Paços de Ferreira e os 'arsenalistas' (0-0).
Delajod terá como assistentes os compatriotas Erwan Finjean e Valentin Evrard e Marc Bollengier será o quarto árbitro. O também francês Bastien Dechepy vai estar VAR e o alemão Sascha Stegemann no AVAR.
O Sporting de Braga chega à ultima jornada da fase liga da Liga Europa no quinto lugar, em excelente posição para garantir o apuramento direto para os oitavos de final, enquanto o FC Porto é nono e vai terminar esta fase no top 8.
Os jogos da última jornada decorrem todos na quinta-feira, pelas 20:00 (horas em Lisboa).