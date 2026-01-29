FC Porto vence Rangers e apura-se directamente para os 'oitavos'

O FC Porto qualificou-se hoje de forma direta para os oitavos de final da Liga Europa de futebol, ao vencer na receção aos escoceses do Rangers por 3-1, na oitava e última jornada da fase de liga.

Os 'dragões', que já tinham garantido a presença no play-off, entraram a perder, com um golo de Gassama, aos seis minutos, mas deram a volta ao resultado, com tentos de Rodrigo Mora, aos 27, Francisco Moura, aos 36, e um autogolo de Emmanuel Fernandez, aos 41, assegurando um lugar entre os oito primeiros.