Casa Pia impõe primeira derrota ao FC Porto no campeonato

O FC Porto somou hoje a primeira derrota no presente campeonato, ao perder em Rio Maior perante o Casa Pia por 2-1, em jogo da 20.ª jornada da I Liga de futebol.

Os 'gansos', que somaram o primeiro triunfo em casa na presente edição da Liga, chegaram ao intervalo já a vencer por 2-0, com golos de Larrazabal, aos 12 minutos, e de Thiago Silva, na própria baliza, aos 45, tendo os 'dragões', que, à 20.ª ronda, sofreram a primeira derrota e vinham de 11 triunfos consecutivos para a Liga, ainda reduzido no arranque da segunda parte, por Pablo Rosario, aos 46.

Apesar do desaire, a equipa portista manteve o comando isolado da prova, com 55 pontos, agora apenas mais quatro do que o Sporting, segundo classificado e adversário na próxima jornada, enquanto os casapianos deixaram a zona de descida e subiram ao 15.º lugar, com 18 pontos, mais um do que o Santa Clara, que ocupa o 16.º lugar, de disputa do play-off de manutenção.