Benfica tropeça em Tondela e vê o Sporting fugir no segundo lugar

O Benfica empatou hoje sem golos no Estádio João Cardoso, frente ao Tondela, em jogo da 20.ª jornada da I Liga de futebol, e viu a distância para o Sporting, no segundo lugar, dilatar para cinco pontos.

Com este empate, os 'encarnados', terceiros classificados, passam a somar 46 pontos e podem ficar a 12 do líder FC Porto, que só joga na segunda-feira, enquanto o conjunto de Tondela continua em penúltimo, mas somou um valioso ponto, passando a 13.

O Benfica entrou a dominar e, aos 10 minutos, uma bola recuperada por Prestianni no meio-campo do Tondela permitiu ao lançar uma rápida transição ofensiva, com a jogada a terminar já na área, onde Pavlidis se preparava para finalizar, não fosse o corte providencial de Brayan Medina.

Apesar de assumir maior posse de bola, o conjunto de José Mourinho encontrava um Tondela perigoso nas transições, com Makan Aiko muito ativo pelo corredor direito, mantendo a defensiva 'encarnada' em constante alerta.

Schjelderup, aos 19 minutos, assistiu Pavlidis, mas Bernardo Fontes foi rápido a lançar-se ao solo e a retirar a bola dos pés do avançado grego.

Aos 25 minutos, a formação beirã esteve muito perto de inaugurar o marcador, quando Rodrigo Conceição cruzou da direita e Jordy desviou de calcanhar, com a bola a embater no 'ferro' da baliza defendida por Trubin.

A resposta dos benfiquistas surgiu aos 33 minutos, com Prestianni, já na área do Tondela, a rematar forte, obrigando Bernardo Fontes a uma grande defesa.

Aos 39 minutos, Luís Godinho assinalou grande penalidade num lance entre Bebeto e Leandro Barreiro, ao considerar falta do defesa do Tondela sobre o médio 'encarnado', mas, após intervenção do VAR, Manuel Mota, a decisão foi revertida.

Três minutos depois, Bernardo Fontes voltou a evidenciar-se na baliza do Tondela, ao responder com uma defesa de elevado grau de dificuldade a um remate de Daniel Banjaqui, à entrada da área.

No segundo tempo, o Benfica intensificou a pressão e obrigou o guarda-redes brasileiro a mais um punhado de grandes defesas, nomeadamente aos 53 minutos, quando foi chamado a defender um remate colocado de Prestianni.

Nesta fase, o Tondela sentia dificuldades em ter bola, sendo Bernardo Fontes quem ia mantendo no jogo a equipa orientada por Cristiano Bacci.

Aos 58 minutos, o guarda-redes voltou a negar o golo ao Benfica, ao sair rápido aos pés de Schjelderup, que surgiu solto na área.

José Mourinho refrescou a equipa aos 62 minutos, ao lançar Rafa e Lopes Cabral, e o neerlandês, dois minutos depois de entrar em campo, cruzou para Pavlidis, que, no coração da área, cabeceou ao lado.

Nos minutos finais, já com Anísio e Bruma em campo, o Benfica instalou-se em definitivo na área adversária, mas o resultado não se alterou.

A noite foi muito chuvosa, com algum vento, mas isso não afastou o público do Estádio João Cardoso, pois estiveram nas bancadas 4.568 espetadores, a melhor assistência da época, depois dos 4.519 registados na receção ao Sporting.