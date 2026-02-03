Benfica abre 22.ª jornada nos Açores a 13 de Fevereiro
FC Porto vem à Madeira, dia 15, para defrontar o Nacional
O Santa Clara-Benfica vai abrir, em 13 de Fevereiro (sexta-feira), a 22.ª jornada da I Liga, anunciou esta segunda-feira a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), que revelou as datas dos jogos daquela e da 23.ª jornada.
Depois do arranque nos Açores, às 18:30 (19:30 em Lisboa), a 22.ª jornada, que tem na sexta-feira ainda o Tondela-Alverca (20:45), prossegue no sábado (14) com três jogos e no domingo (15) com outros três, destacando-se a deslocação do FC Porto à Madeira para defrontar o Nacional (15:30) e a receção do Sporting ao Famalicão (20:30).
A jornada encerra na segunda-feira (16), com o Rio Ave a receber o Moreirense (20:15).
A 23.ª jornada tem igualmente pontapé de saída na sexta-feira (20 de fevereiro), com o Estrela Amadora-Tondela, enquanto, no dia seguinte (sábado), são quatro os jogos agendados, com realce para a receção do Benfica ao AVS (18:00) e a deslocação do Sporting a Moreira de Cónegos para defrontar o Moreirense (18:00).
No domingo (22 de fevereiro), são dois os jogos previstos, com destaque para a receção do FC Porto ao Rio Ave (20:30), numa ronda que encerra na segunda-feira (23) com o encontro Famalicão-Casa Pia (20:15).
Programa da 22.ª jornada
- Sexta-feira, 13 de fevereiro:
Santa Clara - Benfica, 18:30
Tondela - Alverca, 20:45
- Sábado, 14 de fevereiro:
Casa Pia - Arouca, 15:30
Vitória de Guimarães - Estrela da Amadora, 18:00
Gil Vicente - Sporting de Braga, 20:30
- Domingo, 15 de fevereiro:
Nacional - FC Porto, 15:30
AVS - Estoril Praia, 18:00
Sporting - Famalicão, 20:30
- Segunda-feira, 16 de fevereiro:
Rio Ave - Moreirense, 20:15
23.ª jornada
- Sexta-feira, 20 de fevereiro:
Estrela Amadora - Tondela, 20:45
- Sábado, 21 de fevereiro:
Alverca - Santa Clara, 15:30
Arouca - Nacional, 15:30
Benfica - AVS, 18:00
Moreirense - Sporting, 18:00
Sporting de Braga - Vitória de Guimarães, 20:30
- Domingo, 22 de fevereiro:
Estoril Praia - Gil Vicente, 18:00
FC Porto - Rio Ave, 20:30
- Segunda-feira, 23 de fevereiro:
Famalicão - Casa Pia, 20:15