Benfica abre 22.ª jornada nos Açores a 13 de Fevereiro

O Santa Clara-Benfica vai abrir, em 13 de Fevereiro (sexta-feira), a 22.ª jornada da I Liga, anunciou esta segunda-feira a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), que revelou as datas dos jogos daquela e da 23.ª jornada.

Depois do arranque nos Açores, às 18:30 (19:30 em Lisboa), a 22.ª jornada, que tem na sexta-feira ainda o Tondela-Alverca (20:45), prossegue no sábado (14) com três jogos e no domingo (15) com outros três, destacando-se a deslocação do FC Porto à Madeira para defrontar o Nacional (15:30) e a receção do Sporting ao Famalicão (20:30).

A jornada encerra na segunda-feira (16), com o Rio Ave a receber o Moreirense (20:15).

A 23.ª jornada tem igualmente pontapé de saída na sexta-feira (20 de fevereiro), com o Estrela Amadora-Tondela, enquanto, no dia seguinte (sábado), são quatro os jogos agendados, com realce para a receção do Benfica ao AVS (18:00) e a deslocação do Sporting a Moreira de Cónegos para defrontar o Moreirense (18:00).

No domingo (22 de fevereiro), são dois os jogos previstos, com destaque para a receção do FC Porto ao Rio Ave (20:30), numa ronda que encerra na segunda-feira (23) com o encontro Famalicão-Casa Pia (20:15).

Programa da 22.ª jornada

- Sexta-feira, 13 de fevereiro:

Santa Clara - Benfica, 18:30

Tondela - Alverca, 20:45

- Sábado, 14 de fevereiro:

Casa Pia - Arouca, 15:30

Vitória de Guimarães - Estrela da Amadora, 18:00

Gil Vicente - Sporting de Braga, 20:30

- Domingo, 15 de fevereiro:

Nacional - FC Porto, 15:30

AVS - Estoril Praia, 18:00

Sporting - Famalicão, 20:30

- Segunda-feira, 16 de fevereiro:

Rio Ave - Moreirense, 20:15

23.ª jornada

- Sexta-feira, 20 de fevereiro:

Estrela Amadora - Tondela, 20:45

- Sábado, 21 de fevereiro:

Alverca - Santa Clara, 15:30

Arouca - Nacional, 15:30

Benfica - AVS, 18:00

Moreirense - Sporting, 18:00

Sporting de Braga - Vitória de Guimarães, 20:30

- Domingo, 22 de fevereiro:

Estoril Praia - Gil Vicente, 18:00

FC Porto - Rio Ave, 20:30

- Segunda-feira, 23 de fevereiro:

Famalicão - Casa Pia, 20:15