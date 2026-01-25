Sporting de Braga goleia Alverca e sobe à condição ao quarto lugar

O Sporting de Braga goleou hoje o Alverca, por 5-0, na 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e subiu provisoriamente ao quarto lugar, aguardando pelo resultado do Gil Vicente frente ao líder FC Porto.

Em Braga, a equipa da casa adiantou-se no marcador com um golo de Vitor Carvalho, aos 17 minutos, e ampliou a vantagem com tentos de Zalazar, aos 23, Pau Víctor, aos 30, Ricardo Horta, aos 45, de grande penalidade, e Fran Navarro, aos 79.

Com este triunfo, o Sporting de Braga está à condição no quarto lugar, com 33 pontos, mais dois do que o Gil Vicente, que visita na segunda-feira o terreno do líder FC Porto, enquanto o Alverca, que vinha de duas vitórias seguidas, é 10.º, com 23.