Acidente na subida de Santa Rita agrava circulação na Via Rápida

Um acidente, cujas consequências maiores ainda estamos a apurar, está a condicionar na Via Rápida, mais precisamente na subida de Santa Rita.

Antes de mais é preciso informar que a circulação além do acidente, numa zona sem saídas, está a acontecer, pelo que não deverá ser grave. Além disso, os Bombeiros não foram chamados ao local, pelo que não será nada de grave.

Contudo, a situação que aconteceu precisamente numa zona que, a esta hora, devido à inclinação do Sol, acaba por retirar muita visibilidade aos condutores, o que implica muito maiores cautelas, está a causar congestionamento de cerca de 1,5 km.

Contudo, nos últimos minutos o congestionamento tem melhorado e deverá normalizar a circulação em breve.