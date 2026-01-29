Limpeza de escarpa leva ao condicionamento da circulação na Via Expresso

A Via Expresso vai proceder, esta sexta-feira, à "limpeza e saneamento" do talude junto ao Túnel do Norte, que liga Machico ao Porto da Cruz.

A intervenção dos rocheiros da Dircção Regional de Estradas (DRE) obriga ao condicionamento da circulação naquela via, entre os Maroços e a Maiata (entre os km 2,45 e 5,2), durante o dia de amanhã, das 9h30 às 17 horas.

Nesse período, a circulação automóvel e apeada ficará interdita por períodos de 30 minutos, reabrindo ao trânsito por iguais períodos de 30 minutos, de forma alternada.

Enquanto decorrerem as limpezas, a concessionária informa os utilizadores daquela via que a circulação terá de ser desviada para arruamentos alternativos, utilizando, para o efeito, a antiga estrada regional que ligava os Maroços à Maiata, nomeadamente pelo Caminho da Madeira da Igreja, Rua Nossa Senhora do Bom Caminho e pelas Estradas Regionais 212 e 110.