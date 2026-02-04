Acidente condiciona Via Rápida

Um acidente ocorrido depois das 8h00 está a condicionar a circulação rodoviária na Via Rápida no sentido Ribeira Brava - Machico.

O acidente, aparentemente sem gravidade, chegou a causar um congestionamento de cerca de 3 km na zona de Câmara de Lobos, após a Ponte dos Frades.

Neste momento, em fase de desagravamento, o congestionamento tem menos de 1,5 km de extensão.