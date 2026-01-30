 DNOTICIAS.PT
Viatura avariada causa forte congestionamento na via rápida

Mais uma viatura avariada, na manhã desta sexta-feira, 30 de Janeiro, está a congestionar o trânsito na via rápida, desta feita no sentido Machico - Ribeira Brava, no sublanço Pestana Júnior - Boa Nova. 

A avaria ocorreu entre o km 19 e o km 16,1 e prolonga-se neste momento por mais de 3 km, dificultando a circulação e entradas na Via Rápida.

