Acidente condiciona circulação na Via Rápida

Foto Via Litoral

Um acidente ocorrido há instantes, na Via Rápida, está a provocar um forte congestionamento do trânsito esta tarde. 

De acordo com a aplicação InfoVias, o sinistro terá acontecido no sublanço Pilar-Santo António, no sentido Ribeira Brava-Machico. O trânsito, neste momento, apresenta uma extensão superior a 4 quilómetros.

 As corporações nas imediações foram contactadas, não havendo registo de nenhum alerta nem de feridos, para já.

