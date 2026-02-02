Acidente condiciona circulação na Via Rápida

Um acidente ocorrido há instantes, na Via Rápida, está a provocar um forte congestionamento do trânsito esta tarde.

De acordo com a aplicação InfoVias, o sinistro terá acontecido no sublanço Pilar-Santo António, no sentido Ribeira Brava-Machico. O trânsito, neste momento, apresenta uma extensão superior a 4 quilómetros.

As corporações nas imediações foram contactadas, não havendo registo de nenhum alerta nem de feridos, para já.