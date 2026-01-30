Viatura avariada congestiona trânsito na Via Rápida

Uma viatura avariada, que já está a ser intervencionada pela Via Litoral no sentido de ser retirada, está contudo a condicionar fortemente o trânsito na Via Rápida, no sentido Ribeira Brava - Machico.

A avaria deu-se ao km 12.1 (ponte da Cova do Til) e prolonga-se neste momento por cerca de 2 km, dificultando a circulação e entradas na Via Rápida na zona de Câmara de Lobos.

Foto Google Maps

Ainda por confirmar, mas no caso tratar-se-á de um acidente na Estrada Luso-Brasileira.