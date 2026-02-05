Acidente congestiona Via Rápida em Gaula, tráfego intenso na Cancela
Um acidente na Via Rápida, mais precisamente na zona do nó de Gaula, no sentido Machico - Ribeira Brava, está a condicionar fortemente a circulação rodoviária para os que vêm da zona Leste da ilha. Neste momento ainda desconhecemos quais as causas e se há maiores consequências deste acidente, mas o certo é que o congestionamento prolonga-se por 1 km.
Mais à frente no mesmo sentido da Via Rápida, o congestionamento é 'natural' e dá-se a partir da Cancela e está a condicionar a circulação devido a tráfego intenso ao longo de 4 km. A tendência, neste caso, é de aumento do congestionamento.
