Congestionamento de sexta-feira com 3 km

É pouco habitual nas sextas-feiras haver congestionamentos, excepção quando ocorrem acidentes ou avarias. Hoje é um desses dias excepcionais de final de semana de trabalho e escola com um forte congestionamento já sentido por quem circula na Via Rápida.

Ver Galeria

Neste momento, a Via Litoral, através da plataforma Infovias, identifica pelo menos um congestionamento natural devido ao tráfego intenso no sentido Machico - Ribeira Brava a partir do nó da Cancela.

Ver Galeria

Apesar de inicialmente suave, mas que chegou a ter 3 km de extensão, neste momento a tendência é de alívio do tráfego.

No sentido oposto, na zona entre Santo António e São Roque há algum tráfego intenso, mas sem congestionamento.