Três quilómetros de congestionamento matinal

Bom dia. A amanhã desta segunda-feira, nova semana de trabalho e escola, começa com algum congestionamento na Via Rápida, nomeadamente na zona da Cancela adiante, ao longo de 3 km de extensão, e noutra zona são quase 2 km.

Devido ao tráfego intenso, que fica congestionado na zona das obras de requalificação da Via Rápida, há neste momento alguma demora na circulação no sentido Machico - Ribeira Brava. Mas no sentido oposto também há congestionamento de quase 2 km entre o Pilar e Santo António

Além desta zona, que continua com muito tráfego pelo menos até ao nó de Pestana Júnior, outra zona de congestionamento acontece na zona do Hospital cuja resolução não se configura tão cedo.